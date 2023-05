Van Gerwen stelt weer teleur in Premier League, uitgeschakeld door latere winnaar Smith

Michael van Gerwen is ook op de Premier League-avond in Sheffield snel uitgeschakeld. De zesvoudig kampioen verloor in de kwartfinales met 6-4 van wereldkampioen Michael Smith, van wie hij vorige week ook in Manchester verloor, toen bij de laatste vier. Smith stoomde door naar de eindwinst.

Van Gerwen heeft nu al zeven speelrondes geen finale gehaald, maar is al wel een tijdje gekwalificeerd voor de play-offs. Voordat die beginnen, is volgende week de laatste speelronde in Aberdeen.

Eén break is genoeg

Scorend begonnen beide darters niet best, maar het finishen ging ze daarentegen beter af. Smith begon met een 106-score om de eerste leg te winnen, Van Gerwen maakte gelijk met een 154-finish. Daarna kwam de klad erin bij de Brabander.