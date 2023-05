Nog altijd aanvallen over en weer tussen Israël en Palestijnse militanten

Voor de derde dag op rij voeren Israël en Palestijnse militanten over en weer aanvallen uit. Eén raket raakte vanmiddag een woning in de Israëlische stad Rehovot. Daarbij kwam de 70-jarige bewoner van het appartement om het leven. Omgekeerd voert Israël bombardementen uit op Gaza.

Het geweld laaide op na bombardementen van Israël dinsdagnacht. Daarbij werden drie leiders van de terreurgroep Islamitische Jihad gedood in Gaza. Ook tien burgers kwamen om het leven.

Palestijnse militanten vuurden daarop honderden rakketten af richting Israël. In het zuiden en het midden van hele land ging het luchtalarm af.

In Gaza zijn tot dusver 28 mensen om het leven gekomen, onder wie zeker negen militanten, meldt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza. Overigens zijn er geen aanvallen op Hamas uitgevoerd, die het Gaza voor het zeggen heeft. De Palestijnse militanten die zijn gedood hoorden bij de Islamitische Jihad.

Bemiddeling door Egypte

Het gaat om het zwaarste geweld in het conflict tussen Israël en militanten in de Gazastrook in maanden. Egypte heeft Israël en Palestijnse militanten opgeroepen een onmiddellijk staakt-het-vuren in te stellen. Het land heeft daarnaast een delegatie onderhandelaars naar Israël gestuurd om te bemiddelen en vanuit de kant van de Palestijnse militanten zou een vertegenwoordiger naar Egypte zijn gestuurd.

Ondertussen blijven de scholen in het zuiden van Israël tot tenminste vrijdag dicht. Grote publieke bijeenkomsten zijn verboden en mensen worden aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven.

Ook vorige week waren er over en weer aanvallen. Toen overleed de Palestijnse hongerstaker Khader Adnan na een hongerstaking van 87 dagen, die hij hield uit protest tegen zijn gevangenschap.