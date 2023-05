Vakbonden: stakingen VDL Nedcar voorlopig voorbij

De stakingen bij de autofabrikant VDL Nedcar zijn opgeschort. Dat laten de vakbonden FNV en CNV weten. Na informeel overleg met de directie hebben ze er voldoende vertrouwen in dat er een goed voorstel voor een sociaal plan gaat komen. De bonden roepen het personeel op om morgen weer te gaan werken.

Sinds vorige week wordt er gestaakt bij de fabriek in Born. Het personeel wil een beter sociaal plan voor de ontslagen die eraan zitten te komen. In maart 2024 loopt namelijk het contract tussen VDL Nedcar en BMW af, de enige opdrachtgever van de fabrikant. Zicht op een nieuwe opdrachtgever is er niet, schrijft 1Limburg.

In het nieuwe sociale plan moet de ontslagvergoeding omhoog, vinden de vakbonden. Daarnaast moet duidelijker worden uitgelegd wat de directie moet doen om ander werk te vinden voor de ontslagen medewerkers. Dit moet meer zekerheid bieden aan de 3800 medewerkers van de fabriek.

Nu de stakingen voorlopig voorbij zijn, kunnen de vakbonden formeel met VDL Nedcar om de tafel. Toch houden de vakbonden nog een slag om de arm. Mocht de autofabrikant niet met een goed voorstel komen, kunnen de stakingen weer worden doorgezet.

Videoboodschap

De directeur van VDL Nedcar heeft gisteren in een videoboodschap aan het personeel opgeroepen om de rust te bewaren. "We begrijpen de zorgen en voelen ons verantwoordelijk voor een goede oplossing", zei topman Willem van der Leegte. "Maar ik roep iedereen op om open te blijven staan voor elkaar."

Wanneer de gesprekken tussen VDL Nedcar en de vakbonden plaatsvinden, is nog niet afgesproken.