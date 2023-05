Telegraaf-redactie zegt vertrouwen op in directie om benoeming hoofdredacteuren

De redactie van De Telegraaf heeft het vertrouwen opgezegd in de directie van uitgever Mediahuis Nederland, het moederbedrijf van de krant. Dat is bevestigd na berichtgeving door journalistenvakblad Villamedia.

Binnen de redactie is veel verzet tegen de benoeming van de twee nieuwe hoofdredacteuren, Kamran Ullah en Esther Wemmers. Een ruime meerderheid van de redactie zegde daarom het vertrouwen in de Mediahuis-directie op.

"De directie van Mediahuis Nederland heeft zich niets aangetrokken van een negatief advies inzake de benoeming van twee nieuwe hoofdredacteuren van De Telegraaf", staat in de motie die is aangenomen. Ook vindt de redactie dat de directie van het mediaconcern in het benoemingsproces "op amateuristische en schadelijke wijze heeft gehandeld tegen het belang van De Telegraaf in".

Mediahuis Nederland heeft nog niet gereageerd op verzoeken van de NOS om een reactie. Eerder zei directeur Van Beemen in een verklaring "trots" te zijn dat Ullah en Wemmers in de hoofdredactie van de krant willen plaatsnemen.

Vorige maand werd bekend dat Wemmers en Ullah per 1 juni worden benoemd als opvolger van Paul Jansen, die voor De Telegraaf correspondent in de Verenigde Staten wordt. Beiden werken al jaren bij de krant.