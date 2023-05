Handbalkeepster Lieder tekent voor twee jaar bij Borussia Dortmund

Handbalkeepster Tess Lieder, voorheen bekend onder de achternaam Wester, heeft voor twee jaar getekend bij Borussia Dortmund. In Duitsland treft ze Henk Groener, voormalig bondscoach van Oranje.

De 29-jarige Lieder hervat in het Ruhrgebied haar clubloopbaan na in november vorig jaar te zijn bevallen van een dochtertje.

Voor Lieder wordt Dortmund de derde Duitse club in haar loopbaan, na VfL Oldenburg (2011-2015) en SG BBM Bietigheim (2015-2018). Lieder keepte voor het laatst bij de Roemeense topclub CSM Bucuresti.

Al contact in het verleden

"Er is in het verleden contact geweest met Dortmund en ik ben blij dat het nu goed is gekomen", aldus Lieder bij haar presentatie.

"Het is geweldig om moeder te zijn geworden, maar ik miste het handbal erg. Ik ken Groener ook van de nationale ploeg en dat klikt erg goed. De club en ik hebben grote doelen."

Lieder, getrouwd met FC Emmen-voetballer Mart Lieder, maakte de 'gouden' jaren met het Nederlands team mee en werd in 2019 wereldkampioen met Oranje. Eerder dit jaar keerde ze, na haar zwangerschap, terug bij de nationale ploeg.