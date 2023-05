Nederland opnieuw plaats gezakt op Europese lijst voor lhbti-rechten

Nederland is dit jaar opnieuw een plaats gezakt op de Europese ranglijst van lhbti-rechten. Op de Rainbow Europe Index, een initiatief van mensenrechtenorganisatie ILGA, neemt Nederland nu de veertiende plaats in. De lijst baseert zich voornamelijk op de aanwezigheid van wet- en regelgeving op lhbti-gebied in de onderzochte landen.

Belangenorganisaties COC, Transgender Netwerk Nederland en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID uiten hun zorgen over de daling van Nederland op de lijst. "'Waar ons land ooit vooropliep in de wereld, streven steeds meer landen ons nu voorbij, en dat is slecht nieuws voor Nederland", stellen zij in een gezamenlijke verklaring. "We roepen politiek Den Haag op om een inhaalslag te maken. Dat moet snel kunnen, want veel van de benodigde wetgeving ligt klaar voor behandeling."

De organisaties maken wel de kanttekening dat de lhbti-rechten in Nederland niet achteruitgaan, maar dat andere landen grotere stappen maken op gebied van wetgeving en ons daarom in deze lijst passeren.

Intersekse personen

Het laagst scoort Nederland op het gebied van beleid voor intersekse personen. Dit zijn mensen die geboren worden met een lichaam dat zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtseigenschappen heeft. Zo vinden in Nederland nog altijd niet-noodzakelijke operaties plaats bij intersekse kinderen. Hierbij wordt in sommige gevallen door ouders en zorgprofessionals bepaald wat het geslacht van het kind moet zijn. Dat gebeurt op een leeftijd dat het kind daar zelf nog niet geïnformeerd over mee kan beslissen. Dit kan later bij het kind tot psychische problemen leiden.

Ook op gebied van lhbti-gerelateerd geweld doet Nederland het niet goed, stellen de onderzoekers. Zo is er wél een wet die belediging op gebied van seksuele geaardheid strafbaar stelt, maar bijvoorbeeld nog geen wet die expliciet belediging op gebied van seksuele identiteit of tegen intersekse personen verbiedt. Ook halen de onderzoekers een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau aan waarin staat dat lesbische, homoseksuele en biseksuele Nederlanders zich nog steeds onveiliger voelen dan heteroseksuelen. Ook zijn lhbti'ers vaker slachtoffer van geweld en respectloos gedrag.

Daarnaast wordt het gebrek aan wetgeving tegen 'homogenezing' genoemd. De Raad van State oordeelde dit jaar negatief over een wetsvoorstel voor het verbieden daarvan. Een totaalverbod zou volgens de raad in strijd zijn met de grondrechten, zoals de vrijheid van godsdienst.