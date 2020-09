Ajax boekt ruim 20 miljoen winst, eigen vermogen 228,8 miljoen euro

Ajax heeft afgelopen seizoen een winst van 20,7 miljoen (na belasting) gemaakt. En dat terwijl de eredivisie en het bekertoernooi al in maart werden gestaakt vanwege het coronavirus.

De mooie cijfers zijn vooral te danken aan twee transfers. Er kwam 84,5 miljoen euro binnen aan transfergeld, voornamelijk als gevolg van de transfers van Matthijs de Ligt naar Juventus en Kasper Dolberg naar OGC Nice.

Het eigen vermogen van de Amsterdamse club groeide met ruim 18 miljoen naar 228,8 miljoen euro.

Dest weg, Klaassen en Klaiber komen?

De huidige transferperiode loopt op dinsdag 6 oktober af. Ajax hoopt verdediger Sergino Dest nog te verkopen aan Barcelona. De speler gaat waarschijnlijk deze week zijn contract tekenen in Catalonië.

Dest is dan de vierde basisspeler die Ajax heeft verlaten, na Hakim Ziyech (Chelsea), Donny van de Beek (Manchester United) en Joël Veltman (Brighton & Hove Albion). André Onana en Nico Tagliafico lijken in Amsterdam te blijven.

De Amsterdammers willen Davy Klaassen (Werder Bremen) en Sean Klaiber (FC Utrecht) nog op korte termijn aantrekken.

Geen dividend

Ajax keert geen dividend aan de aandeelhouders uit. Dat komt mede omdat de club uit Amsterdam een beroep heeft gedaan op de NOW 2.0 subsidie, vanwege het coronavirus. In deze situatie is het niet toegestaan dividend uit te keren.

Ajax kreeg 3,9 miljoen euro subsidie.