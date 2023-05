Vossen mogen voorlopig weer worden afgeschoten in Eempolder

In de Eempolder bij Soest mogen vossen voorlopig weer worden afgeschoten. De Raad van State bepaalde vandaag in een voorlopige uitspraak dat het voortbestaan van de vos door het afschieten niet in gevaar komt.

De vos jaagt op bedreigde weidevogels. De provincie Utrecht kreeg daarom een ontheffing om de vos af te schieten. Vorige week donderdag werd die ontheffing bevroren omdat verschillende natuurorganisaties ertegen waren.

De Faunabescherming, Stichting Animal Rights en Fauna4Life vroegen de Raad van State om het afschieten van vossen te schorsen. De rechter heeft besloten dat niet te doen omdat de populatie vossen volgens de Faunabeheereenheid niet wordt bedreigd door het afschieten ervan. De Faunabeheereenheid is verantwoordelijk voor het afschieten van de vossen.

Later definitieve uitspraak

De Raad van State concludeert wel dat de weidevogels "in slechte staat van instandhouding verkeren". Er zal nog een bodemprocedure verricht worden. Op basis daarvan zal later een definitieve uitspraak volgen. Het is nog niet bekend wanneer dat zal zijn.

Pauline de Jong van Fauna4Life betreurt de voorlopige uitspraak, vertelt ze aan RTV Utrecht. "Ook wij zijn ervan overtuigd dat het slecht gaat met de weidevogel. Maar als je vervolgens een maatregel treft die er niets aan bijdraagt, dan ben je op het verkeerde paard aan het wedden. Ook al zijn er niet heel weinig vossen, dat betekent nog niet dat je ze maar willekeurig af mag schieten. Het is wel een beschermde diersoort."