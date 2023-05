Celstraffen tot vijf jaar voor groep plofkrakers met vizier op Duitsland

De rechtbank in Utrecht heeft celstraffen tot vijf jaar opgelegd aan een groep plofkrakers. De vijf mannen en één vrouw hielden zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van plofkraken in Duitsland. Dat gebeurde tussen november 2019 en februari 2020.

Volgens de rechtbank was sprake van een criminele organisatie "die zeer professioneel en berekenend" te werk ging. Dat lukte ook in Wachtendonk, waar zo'n 167.000 euro werd geroofd uit een automaat van de Sparkasse-bank. Ook probeerde de groep een plofkraak te plegen bij een Sparkasse in Geldern, net over de grens bij Arcen, en bij een Volksbank in Alpen, niet ver van Weeze.

De plofkrakers deden eerst uitvoerig onderzoek. Zo bestelden ze volledige geldautomaten om die vervolgens in de Utrechtse wijk Overvecht minutieus te bekijken. De politie ontdekte dat op een gegeven moment en liet de automaten volhangen met gps- en afluisterapparatuur. Zo kwamen de verdachten in beeld.

Explosieve schijven

Drie mensen pleegden volgens de rechtbank ook daadwerkelijk plofkraken. Zij kregen ook de hoogste celstraffen: vijf jaar, 40 maanden onvoorwaardelijk en 40 maanden waarvan 12 voorwaardelijk.

Een andere veroordeelde hield zich vooral bezig met het bestuderen van de automaten en het vrouwelijke bendelid produceerde de schijven met explosief materiaal die in de geldautomaten geschoven konden worden. Een ander bendelid kwam overigens om het leven toen hij in een bedrijfspand in Utrecht explosieven testte op de geldautomaten.

De zaak rond de plofkrakers is ook bekend vanwege een dodelijk auto-ongeluk op de A2 bij Nieuwegein, waarbij een vrouw die niets met de groep te maken had om het leven kwam. Van de verdachte die dit ongeluk veroorzaakte is niet bewezen dat hij ook lid was van de criminele organisatie. Wel trof hij voorbereidingshandelingen en daarom krijgt hij negen maanden cel. Voor het ongeluk op de A2 werd hij eerder al veroordeeld tot vier jaar cel.

Nederlandse plofkrakers hebben het steeds vaker voorzien op geldautomaten in Duitsland. Vorig jaar werden in Duitsland zeker 450 geldautomaten opgeblazen, vaak door Nederlanders. De Sparkasse-banken kondigden begin deze maand aan de geldautomaten voortaan te beveiligen met lijm vanwege de toename van het aantal plofkraken.