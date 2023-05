'Einde seizoen voor AC Milan-middenvelder Bennacer'

AC Milan kan de rest van het seizoen geen beroep meer op middenvelder Ismaël Bennacer doen, zo melden Italiaanse media.

De Algerijn heeft woensdagavond in het duel met Internazionale in de Champions League (0-2) een knieblessure opgelopen en moet worden geopereerd.

Bennacer viel tijdens de eerste halve finale tussen de Italiaanse clubs al na ruim een kwartier spelen uit bij AC Milan en werd vervangen door Junior Messias.

In de kwartfinales van de Champions League was de Algerijn met een goal nog beslissend in de thuiswedstrijd tegen Napoli (1-0).