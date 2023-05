Jakobsen slaat dubbelslag in Ronde van Hongarije: etappewinst en leiderstrui

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe in de Ronde van Hongarije gewonnen. De renner van Soudal Quick-Step was in de vlakke rit over 175 kilometer (van Zalaegerszeg naar Keszthely) de snelste in de massasprint en nam zo de leiderstrui over van Dylan Groenewegen, die de eerste etappe won.

De laatste vluchters werden ver voor de finale bijgehaald door het peloton en daarna maakten de sprintersploegen hun treintjes gereed. DSM (met sprinttroef Casper van Uden) had in de slotkilometer lang de beste papieren, maar in de natte finishstraat wurmde Jakobsen zich handig naar voren.

Van Uden werd vierde, net voor Maikel Zijlaard. Groenewegen speelde geen rol van betekenis. Voor Jakobsen was het zijn derde dagoverwinning van het seizoen.

De Ronde van Hongarije begon gisteren en duurt tot en met zondag.