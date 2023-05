De zesde etappe van de Giro d'Italia met start en finish in Napels is gewonnen door Mads Pedersen. De Deense renner van Trek-Segafredo was de snelste na een massasprint.

In de 162 kilometer lange etappe reden de renners het eerste en laatste deel van de dag om de bekende vulkaan de Vesuvius heen. Verder kende de etappe twee beklimmingen, een van 5,8% na ongeveer 50 kilometer en een van 4% niet lang daarna. De finish lag in de baai van Napels.

