Ontsnapte tbs'er uit Nijmeegse kliniek gepakt in Amsterdam

De tbs'er die maandag ontsnapte tijdens zijn begeleid verlof, is opgepakt in Amsterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man was een patiënt van de Pompekliniek in Nijmegen.

Tbs'er Bert O. nam de benen toen hij met begeleid verlof, en dus buiten de kliniek, was. O.'s advocaat zei na de ontsnapping dat zijn cliënt mogelijk gevlucht was uit frustratie, over onder meer de lange wachtlijsten binnen de tbs-zorg.

Een speciaal opsporingsteam van de politie begon een zoekactie en dat leidde vanmiddag rond 14.00 uur in Amsterdam-Noord tot zijn arrestatie, meldt het Openbaar Ministerie. Details daarover zijn niet bekendgemaakt.

Meerdere ontsnappingen

De afgelopen jaren zijn er vaker mensen uit de Pompekliniek in Nijmegen ontsnapt, schrijft Omroep Gelderland. Zo ging afgelopen november een tbs'er ook tijdens zijn verlof ervandoor. Een paar maanden daarvoor waren twee mannen uit de kliniek ontsnapt. In beide gevallen werden de tbs'ers later weer gepakt.

Na de ontsnapping van afgelopen maandag was het voor tbs'ers in de Nijmeegse kliniek tijdelijk niet mogelijk om verlof op te nemen. Dat besluit werd na één dag teruggedraaid.