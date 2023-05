Schoonmakers krijgen 12 procent meer loon

De ongeveer 125.000 schoonmakers in het land krijgen er de komende tijd 12 procent loon bij. De werkgevers hebben hierover afspraken gemaakt met de vakbonden FNV en CNV, zo hebben de drie partijen bekendgemaakt. De schoonmakers eisten een nieuwe cao, omdat met de huidige afspraken pas over een jaar 1,5 procent loon erbij zou komen.

De aanpassing was volgens de bonden nodig omdat schoonmakers "keihard getroffen worden door de torenhoge inflatie". Al in september werd bij de werkgevers aangedrongen op een nieuwe cao. "We krijgen dagelijks signalen van mensen die nu nauwelijks kunnen rondkomen", zegt onderhandelaar Jan Kampherbeek van CNV Vakmensen in een reactie op het akkoord.

Afgesproken is dat het personeel er in november 3,5 procent bij krijgt. In januari komt er 3 procent bij en in juni volgend jaar nog eens 5,5 procent. Daarmee komt de totale verhoging dan uit op 12 procent.

In meer sectoren wordt stevig onderhandeld over hogere lonen om de gestegen prijzen te compenseren. In bijvoorbeeld de distributiecentra van Albert Heijn werd enige tijd gestaakt tot het personeel er 10 procent bij kreeg. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde dit weekend voor een spiraal van nog hogere prijzen als de loonstijging boven de 6 tot 7 procent uitkomt.