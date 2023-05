Hof in Pakistan: oud-premier Khan onterecht opgepakt, moet vrijkomen

Het Pakistaanse hooggerechtshof gelast de vrijlating van oud-premier Imran Khan. Hij werd dinsdag opgepakt vanwege corruptie.

De arrestatie gebeurde in een gerechtsgebouw in de hoofdstad Islamabad. Khan was daar om zich te verantwoorden voor andere aanklachten die tegen hem lopen. Khans PTI-partij reageerde direct al woedend op de arrestatie en sprak van ontvoering.

Het hof stelt nu dat de arrestatie onwettig was en dat Khan daarom moet worden vrijgelaten. De 70-jarige Khan heeft tegen het hof gezegd dat hij met stokken werd geslagen.

De opperrechter van het hof heeft Khan gevraagd om zijn aanhangers toe te spreken om de rust te bewaren. Buiten het gebouw van het hooggerechtshof vieren aanhangers van de oud-premier feest, meldt persbureau AP.

Felle protesten

De arrestatie van Khan leidde afgelopen week meermaals tot felle protesten. Dinsdag al waren er in meerdere Pakistaanse steden betogingen en kwam het tot confrontaties tussen demonstranten en de politie. Ook werden overheidsgebouwen aangevallen. De autoriteiten sloten het mobiele internet af en belemmerden de toegang tot diverse sociale media.

Gisteren werd in de hoofdstad Islamabad een station in brand gestoken en in de tweede stad van het land, Lahore, werd vandaag nog een politieauto in brand gestoken en werd een trein tegengehouden.

In totaal zijn bij de protesten zeker tien doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De politie arresteerde zeker 2300 mensen. Gisteren zei het leger dat het de protesten de kop in zou drukken.

Khan, een oud-cricketer, werd in april vorig jaar weggestuurd als premier na een motie van wantrouwen. Khan zei dat zijn afzetting illegaal was en sprak van een Amerikaans complot.

Rond de arrestatie van Khan werd veel politie ingezet: