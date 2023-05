Turkse presidentskandidaat Ince trekt zich terug, oppositie op kop in peilingen

De Turkse politicus Muharrem İnce heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. De 59-jarige İnce doet dat slechts enkele dagen voor de verkiezingen, die zondag gehouden worden. Zijn terugtrekking kan de positie van de belangrijkste oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu versterken.

"Ik trek me terug als kandidaat. Ik doe dit voor mijn land", zei İnce van de centrumlinkse Thuisland Partij in een toespraak. Hij stond in de peilingen op iets meer dan 2 procent van de stemmen.

Na zijn terugtrekking zijn er nog drie kandidaten in de race voor het presidentschap. Zittend president Erdogan van de AK-partij neemt het op tegen Sinan Oğan van de Partij van de Nationalistische Beweging en Kemal Kılıçdaroğlu van de Natie Alliantie.

Peilingen wijzen op een mogelijk einde van de heerschappij van Erdogan, die al twintig jaar aan de macht is in Turkije. Volgens een peiling van onderzoeksbureau Konda zou Kılıçdaroğlu ruim 49 procent van de stemmen krijgen. Erdogan staat achter met ruim 43 procent.

Natie Alliantie

Kılıçdaroğlu vertegenwoordigt een blok van zes oppositiepartijen, die samen optrekken onder de naam Natie Alliantie. Dit is een opvallend brede coalitie van conservatieve, liberale en nationalistische partijen. De alliantie belooft veel van de beleidsmaatregelen die Erdoğan in de afgelopen jaren heeft genomen terug te draaien.