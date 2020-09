Totti bezoekt fan die hij hielp te ontwaken uit coma: 'Snel uit ziekenhuis zien'

De stem van AS Roma-legende Francesco Totti deed Ilenia Matilli ontwaken uit haar coma. Vandaag kwam het tot een ontmoeting. tussen de twee, toen Totti een bezoek bracht aan het ziekenhuis.

Tussen 2016 en medio 2019 voetbalde de 19-jarige Ilenia, een fan van AS Roma, bij de vrouwen van Lazio, de aartsrivaal van Roma. Afgelopen december was ze betrokken bij een auto-ongeluk. Ilenia werd met ernstig hoofdletsel in het ziekenhuis opgenomen. De bestuurster overleed.

Onlangs ontwaakte Ilenia uit haar maandenlange coma na het horen van een videoboodschap van Totti. "Ilenia geef niet op, je kan het, we zijn allemaal bij je", sprak 'Il Capitano'.

Bij de persoonlijke ontmoeting sprak Totti haar weer toe. "Ik wil je snel uit het ziekenhuis zien om je leven weer op te pakken", zei hij.