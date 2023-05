Pitcher Jansen bereikt mijlpaal in MLB; 400 keer wedstrijd uitgegooid

Jansen is pas de zevende closer, een pitcher die op het veld komt om een voorsprong over de streep te trekken, die in de Major League Baseball deze mijlpaal bereikt. De Panamees Mariano Rivera heeft met 652 zogeheten saves het record stevig in handen.

Honkballer Kenley Jansen heeft zichzelf in een fraai rijtje gegooid. De 35-jarige pitcher van het koninkrijksteam gooide afgelopen nacht zijn 400ste wedstrijd uit. Dat deed de honkballer uit Curaçao, spelend voor Boston Red Sox, in de wedstrijd tegen Atlanta Braves. Boston won uiteindelijk met 5-2.

Jansen begon zijn carrière bij Los Angeles Dodgers en won met dat team in 2020 de World Series. Vorig seizoen speelde hij bij de Braves, de ploeg waar hij sinds jonge leeftijd fan van is. Dat hij uitgerekend tegen dat team zijn 400ste save liet noteren, raakte een gevoelige snaar bij Jansen.

"Mijn lichaam trilt helemaal, dit is gek. Ik had nooit gedacht hiertoe in staat te zijn. Het was nooit mijn droom pitcher te worden in een grote competitie. Ik wilde het altijd maken als catcher. Een geweldige keuze."