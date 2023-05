Duitse hulpverleners zwaargewond bij explosie in flat, verdachte aangehouden

Bij een ontploffing in een flatgebouw in de Duitse stad Ratingen zijn volgens de politie zeker acht hulpverleners zeer ernstig gewond geraakt. In totaal liepen tien brandweermensen en twee politiemensen verwondingen op, zei de minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, eerder. Ook twee burgers raakten gewond.

Een verdachte van 57 is aangehouden. Het gaat om de bewoner van het appartement waar de explosie plaatsvond. Na zijn aanhouding is in de woning een lichaam gevonden. De politie heeft over die vondst verder nog geen details bekendgemaakt.

Volgens een politiewoordvoerder zijn sommige hulpverleners ernstig gewond geraakt: