Duitse hulpverleners gewond bij explosie in flat

Bij een ontploffing in een flatgebouw in de Duitse stad Ratingen zijn hulpverleners gewond geraakt. Het gaat om zeker tien brandweermensen en twee politiemensen die in enkele gevallen zeer ernstige verwondingen hebben opgelopen, meldt omroep ZDF op basis van de minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul.

Volgens Reul waren de hulpdiensten naar het appartementencomplex gegaan na een melding over een overvolle brievenbus. De opgeroepen agenten hadden de brandweer erbij gehaald om de deur van de woning te openen.

ZDF schrijft dat in de woning een vrouw woont met haar zoon. Toen de politie- en brandweermensen bij de deur stonden, zou hij iets hebben laten ontploffen. Het is niet duidelijk hoe het met de vermoedelijke dader is. Zijn moeder is even op het balkon gezien.

De autoriteiten sluiten een gerichte aanslag op de hulpdiensten niet uit. Er staan tientallen brandweermensen, ambulancemedewerkers en politiemensen bij het flatgebouw. Ook hebben scherpschutters posities ingenomen.