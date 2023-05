Bonaire eist actie van Nederland in klimaataanpak: 'Wij zijn kind van de rekening'

De Nederlandse overheid doet te weinig om inwoners van Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, dat stelt Greenpeace samen met zeven inwoners van Bonaire. Daarom hebben zij de Nederlandse Staat een ultimatum gesteld.

Middels een brief, die geldt als een laatste waarschuwing voordat er een rechtszaak wordt aangespannen, eisen de inwoners rechtvaardigheid. Greenpeace en de inwoners van Bonaire hebben premier Rutte tot eind september de tijd gegeven om actie te ondernemen. "Wij willen klimaatactie voor héél Nederland. Maar die actie blijft uit", schrijft Greenpeace.

Volgens Greenpeace doet de Staat geen onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering op het eiland, bestaat er geen wet- of regelgeving die de inwoners beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering en zijn er bovendien geen financiële middelen beschikbaar gesteld.

"Als de wereldwijde uitstoot niet flink naar beneden wordt gebracht, dreigt Bonaire hard geraakt te worden. Eind deze eeuw zou een vijfde van Bonaire kunnen overstromen, waaronder delen van de hoofdstad Kralendijk", valt te lezen in een verklaring van de milieuorganisatie.

'Kind van de rekening'

Daarom is het nu tijd voor actie, zegt Onnie Emerenciana, een van de aanklagers. "We maken kenbaar dat ook wij een deel zijn van het Koninkrijk en ook recht hebben op bescherming."

Visser Martin Delanoy ziet de gevolgen van klimaatverandering dagelijks in zijn werk. "Vroeger had je per dag zo'n dertig, veertig kilo visvangst. Nu is dat amper vier of vijf kilo. De vissen blijven weg", vertelt de visser. Omdat de temperatuur van de oceaan verandert, trekken de vissen weg.

"Wij op Bonaire hebben geen raffinaderijen, geen fabrieken, geen uitstoot. In landen met industriële fabrieken moet de uitstoot omlaag, daar kan alleen de Nederlandse regering iets aan doen. Wij zijn het kind van de rekening."

Klimaattafel Bonaire

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba horen sinds 10 oktober 2010 officieel bij Nederland. Ze worden gezien als "bijzondere gemeenten" en hebben daarom een aparte status. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) bracht begin deze week nog een bezoek aan Bonaire om klimaatverandering en de aanpak daarvan te bespreken.

In een schriftelijke reactie op de brief laat Jetten weten dat "de urgentie van de klimaataanpak op het eiland duidelijk is". De minister is van plan om met de zogenoemde Klimaattafel Bonaire aan de slag te gaan om het eiland "duurzaam en weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering".

Voormalig minister Ed Nijpels is voortrekker van die zogenoemde Klimaattafel. Hij concludeerde begin deze week in NRC dat het de bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland "ontbreekt aan personeel, financiële middelen én kennis om klimaatbeleid op te zetten". "Het Rijk moet zijn verantwoordelijkheid nemen", aldus Nijpels tegen de krant.