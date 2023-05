Toen AZ een paar seconden van de finale was: 'Dat ene woord blijft wel hangen'

Kenneth Perez kan niet geloven wat hem is overkomen - ANP

"Ik keek naar de klok en er stond 120 op het scorebord. Keeper Henk Timmer ging een achterbal nemen. En ik dacht: dit gaat hem worden", herinnert linksback Tim de Cler zich als de dag van gisteren. "Wat daarna is gebeurd, dat is eigenlijk ongelofelijk." Extra tijd In de extra tijd van de verlenging ging alles en iedereen van Sporting mee naar voren bij een corner, waarna de bal via verdediger Miguel Garcia het doel in caramboleerde (3-2). Klaar. Op uitdoelpunten plaatsten de Portugezen zich. De Cler: "Ik had tijdens de wedstrijd al een beetje gezien hoe die bal erin ging. Maar als je dat dan terugziet, denk je helemaal: hoe dan?"

Voor AZ werd het de meest dramatische ontknoping ooit van een Europees avontuur, waar op voorhand totaal geen rekening mee werd gehouden. Dat de Alkmaarders zich via de voorronden tegen PAOK Saloniki überhaupt al hadden weten te plaatsen voor die toenmalige UEFA Cup, was al een meevaller op zich. Trainer Co Adriaanse wilde in aanloop naar de confrontatie met de Grieken vooral de druk wegnemen. De Cler: "We zaten 's middags bij het zwembad, terwijl we 's avonds moesten voetballen. En we wonnen daar met 3-2." Perez: "We dachten: dat is leuk meegenomen. Hier zal het wel bij blijven. Gaandeweg kwamen we erachter dat we best wel een goed elftal hadden en eigenlijk niet onder hoefden te doen voor andere teams in de UEFA Cup."

Denny Landzaat, Ron Vlaar, Tim de Cler, Robin Nelisse en Michael Buskermolen - ANP

Er groeide iets moois binnen het elftal, dat toen nog in de zwaar gedateerde Alkmaarderhout speelde. "Denny Landzaat, Henk Timmer, Barry van Galen, Kenneth Perez, Jan Kromkamp, Martijn Meerdink, Barry Opdam", somt De Cler de namen van het elftal van AZ nog moeiteloos op. "Daar heb ik mijn leukste tijd gehad als voetballer. We hadden ook zoveel lol buiten het voetbal, dat blijft me gewoon altijd bij."

West Ham United-AZ bij de NOS De eerste wedstrijd tussen West Ham United en AZ in de halve finales van de Conference League begint donderdag om 21.00 uur in Londen. Het duel is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app (waar ook de reacties na afloop te zien zijn) en via een integraal verslag op NPO Radio 1. Een samenvatting is rond 00.18 uur te zien op NPO 1.

En zo stegen de Alkmaarders boven zichzelf uit, met daarna nog overwinningen op Auxerre, Amica Wronki, Glasgow Rangers, Alemannia Aachen, Sjachtar Donetsk en het ijzersterke Villarreal. "Daar hadden we wel een beetje geluk", aldus Perez. "We zaten in een flow. We waren heel complementair aan elkaar. Iedereen wist precies zijn rol en was daar ook tevreden mee. De kern bestond uit bijna alleen maar Nederlandse spelers, ik was een van de weinige jongens uit het buitenland."

Als je de tweede helft en de verlenging kijkt, was er maar één ploeg die het verdiende te winnen. En dat waren wij. Tim de Cler over de halve finale van AZ tegen Sporting uit 2005

Het succes van AZ was ook vooral het succes van Adriaanse, memoreert Perez. "Hij was als trainer vooruitstrevend en tactisch zeer sterk. We speelden avontuurlijk en met durf en lef." Zo ook in de return in de halve finale tegen Sporting, waarin een nipte nederlaag (2-1) moest worden weggepoetst. En dat was snel voor elkaar. "We gingen vaak heel aanvallend van start, daar verrasten we heel wat ploegen mee", weet De Cler nog goed. "Als je de tweede helft en de verlenging kijkt, was er maar een ploeg die het verdiende te winnen. En dat waren wij."

Sporting scoort in de halve finale tegen AZ - ANP

En toch ging het dus nog mis. De Cler: "We waren helemaal leeg. Zeker in vergelijking met de euforie van de 3-1 die er bij ons was, die je voelde. Op de tribunes en bij iedereen voelde je het daarna, die leegte." Spelers barstten in tranen uit. Voor veel jongens was het misschien wel de enige kans ooit op een grote finale. "Godskolere, hé. Waren we zo dichtbij...", stamelde keeper Timmer. Niet kansloos Terwijl het grote geld het voetbal steeds meer in zijn greep kreeg, sloot Adriaanse tien jaar na het Alkmaarse drama niet uit dat er ooit nog Nederlandse clubs in Europese finales zouden komen. "Op Europa League-niveau moet dat nog wel kunnen." En na Feyenoord vorig jaar, kan dus zelfs AZ het wellicht, weliswaar in de Conference League. Perez: "Tegen een club als Real Madrid ben je kansloos, niet tegen de nummer 15 uit de Premier League."

Henk Timmer, Barry Opdam, Denny Landzaat en Kenneth Perez reageren op de voor AZ dramatische ontknoping in de halve finale van de UEFA-cup tegen Sporting in 2005. - NOS