Serviërs leveren duizenden illegale wapens in na moordpartijen

Inwoners van Servië hebben de afgelopen dagen bijna 6000 illegale vuurwapens ingeleverd bij de politie. Ook zijn bijna 300.000 stuks munitie en zo'n 500 explosieven overhandigd.

Sinds maandag is het voor Serviërs mogelijk om straffeloos hun illegale wapens in te leveren. Het is een van de maatregelen die de regering heeft genomen na de twee moordpartijen van vorige week. Daarbij kwamen zeventien mensen om het leven.

Tot 8 juni kunnen de Serviërs van hun wapens af, wie daarna wordt betrapt kan zware straffen tegemoetzien. De overheid heeft meer antiwapenmaatregelen genomen: zo worden er geen nieuwe wapenvergunningen meer uitgegeven en worden wapenbezitters vaker en strenger gecontroleerd.

Landelijke protesten

Maandag gingen in de hoofdstad Belgrado tienduizenden mensen de straat op vanwege het vuurwapengeweld. Ook in andere steden vonden protesten plaats.

De betogers willen onder meer dat er een beperking van gewelddadige beelden in de media komt. Ook vinden ze dat er, na het aftreden van de minister van Onderwijs, meer ministers moeten vertrekken. Voor morgen staan nieuwe demonstraties gepland.