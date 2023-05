Hof Den Bosch gewraakt in zaak rond de 'godfather van Oss'

Het hof in Den Bosch is gewraakt in het hoger beroep van de grote Brabantse drugszaak rond hoofdverdachte Martien R. Advocaat Jan-Hein Kuijpers van R. wil nieuwe rechters omdat het hof volgens hem de schijn van vooringenomenheid heeft gewekt.

Kuijpers komt tot die conclusie omdat het hof afgelopen najaar heeft besloten om vandaag een agent te verhoren via een videoverbinding. De agent verblijft op Curaçao en kan dus niet in de rechtszaal aanwezig zijn. De rechtbank wist dit al sinds oktober, maar de advocaten van R. werden hier destijds niet over ingelicht.

"Blijkbaar is er contact geweest tussen het OM en het hof zonder de advocaten daarin te kennen. Het maakt dus niet uit wat de verdediging zegt en vindt. De verdediging is er buiten gehouden", zegt advocaat Kuijpers tegen Omroep Brabant.

De advocaten willen daarom dat andere rechters deze zaak gaan beoordelen. Een wrakingskamer moet beslissen of het verzoek tot wraking wordt toegewezen of afgewezen. Of de kamer vandaag nog bijelkaar komt, is nog niet duidelijk.

Veroordeelde drugshandelaar

Martien R., ook wel de godfather van Oss genoemd, werd in september 2021 veroordeeld tot 16 jaar cel. De rechter oordeelde dat hij zich schuldig had gemaakt aan drugs- en wapenhandel, witwassen en het bezit van wapens. Ook had hij zeker twee grote partijen cocaïne ingevoerd uit Zuid-Amerika.

De rechter zag R. als de leider van een crimineel familienetwerk. Dat netwerk werd in 2019 opgerold. R. werd klemgereden bij een woonwagenkamp in Oss. Het kamp en andere plekken werden daarna dagenlang onderzocht. Daarbij werden grote hoeveelheden drugs, tonnen aan contant geld, kalasjnikovs, handgranaten en andere wapens gevonden.