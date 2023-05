Twee overvallers op de vlucht na gewelddadige woningoverval

In het Brabantse Grave is vanochtend een man gewond geraakt bij een woningoverval. Het gaat om een advocaat. Hij zou volgens buurtbewoners met zijn partner urenlang zijn vastgebonden, schrijft Omroep Brabant.

Een achterbuurman zegt tegen de regionale omroep dat de man en vrouw ''onder het bloed naar buiten kwamen''. Ze zouden op straat om hulp hebben geroepen. De man is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

"Van de twee daders ontbreekt ieder spoor", zegt een woordvoerder van de politie Oost-Brabant. "Het onderzoek is in volle gang. Wat we weten is dat ze rond 07.00 uur vanochtend de woning zijn binnen gedrongen, grof geweld hebben gebruikt richting één van de bewoners en beide bewoners enige tijd hebben vastgebonden."

Het is nog niet duidelijk wat de daders buit hebben gemaakt.