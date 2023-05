Bezoek Chinese vicepresident aan Nederland 'onderdeel van charmeoffensief'

De Chinese vicepresident Han Zheng is vandaag in Den Haag voor een officieel bezoek. Hij is door koning Willem-Alexander ontvangen op Paleis Huis ten Bosch en spreekt halverwege de middag met premier Rutte en minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dat gesprek gaat volgens de Rijksvoorlichtingsdienst onder meer over handel en samenwerking op het gebied van klimaat en water.

Het is het derde bezoek aan een Europees land in een week voor Han: de afgelopen dagen was hij in Portugal en zaterdag vertegenwoordigde hij zijn land bij de kroning van Britse koning Charles. Ook China's minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang is momenteel in Europa, hij bezoekt Duitsland, Frankrijk en Noorwegen.

Volgens Ingrid d'Hooghe, China-expert van Instituut Clingendael, voert het land een charmeoffensief in Europa. "China wil dat de Europese landen hun oren minder naar de Amerikanen laten hangen. De boodschap is dat Europa zich wat moet losweken van de VS en moet blijven investeren in het land van de toekomst: China."

Relatie staat onder druk

Maar er zijn juist grote zorgen in Europa over de banden met China. Dan gaat het volgens d'Hooghe niet alleen om de mensenrechtenschendingen in het land, maar ook over China's steun voor Rusland ondanks de oorlog in Oekraïne en de beïnvloeding van studenten en universiteiten.

Ook tussen Nederland en China staat de relatie onder druk. "Er zijn irritaties over en weer. Zo bleek dat hier Chinese politiebureaus zijn, waar minister Hoekstra niet over te spreken was. Het exportverbod voor bepaalde chipmachines van ASML is China dan weer een doorn in het oog."

Gezien alle strubbelingen moet het bezoek van Han volgens d'Hooghe vooral de boodschap overbrengen dat Nederland goed moet blijven samenwerken met China. "Europese leiders hebben ook al gezegd dat ze het zich niet kunnen veroorloven om Europa van China los te koppelen. Ze willen de risico's verkleinen en de samenwerking zorgvuldiger en strategischer vormgeven. Dat is voor China muziek in de oren."