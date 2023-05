Vanavond op tv: Deken Rotterdam over Inez Weski • drinkwatertekort dreigt

Advocaat Inez Weski zit vast op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die gericht is op de internationale drugshandel en witwassen. Voorlopig is ze geschorst als advocaat. De deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten schuift aan.

Deken Rotterdam over arrestatie Inez Weski

Drinkwatertekorten dreigen

Als er geen actie wordt ondernomen, dreigen in delen van het land drinkwatertekorten te ontstaan, deze zomer al en in de toekomst. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur langs drinkwaterbedrijven. Dit heeft deels te maken met de ondermaatse kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater, waar de Raad voor de Leefomgeving en Inrastructuur (RLI) vandaag een advies over uitbrengt aan de regering.