Twee doden bij schietpartij bij Duitse Mercedes-fabriek

Bij een schietpartij in een Mercedes-fabriek in het Duitse Sindelfingen, vlak bij Stuttgart, zijn twee mannen omgekomen. De schutter, een 53-jarige man, is gearresteerd. Er is verder niemand gewond geraakt.

De politie kreeg rond 07.45 een melding binnen over de schietpartij. Bij de fabriek zijn veel hulpdiensten aanwezig. Twee helikopters, noodartsen en veel politieagenten rukten uit. De slachtoffers, twee mannen van 44, waren in dienst van een externe dienstverlener.

Over het motief van de dader is niets bekend. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde.

In de autofabriek in Sindelfingen werken zo'n 35.000 mensen. Mercedes zegt diep geschokt en bedroefd te zijn door het nieuws. "Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun families en alle collega's ter plaatse", staat in een verklaring.