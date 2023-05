Na jaren niet meer te veel edelherten en konikpaarden in Oostvaardersplassen

In de Oostvaardersplassen is het aantal edelherten na jaren op een gewenst niveau. Ook zijn er op dit moment niet meer te veel konikpaarden en heckrunderen in het natuurgebied tussen Almere en Lelystad. Er leven nu 1100 grote grazers in het gebied: zo'n 500 edelherten en in totaal ongeveer 600 konikpaarden en heckrunderen.

Volgens Staatsbosbeheer kan er vanaf nu, in tegenstelling tot de afgelopen jaren, ieder jaar regulier beheer uitgevoerd worden op de aantallen grote grazers. Net zoals dat in andere Nederlandse natuurgebieden gebeurt, zonder de afschot op grote schaal van de afgelopen jaren in het gebied.

De afgelopen jaren leidden de leefomstandigheden van grote grazers in de Oostvaardersplassen regelmatig tot ophef. Omdat er te veel dieren in het gebied waren, was er niet genoeg eten en overleefden sommige dieren de winter niet. Een verbod om de dieren bij te voeren leidde tot felle protesten van dierenactivisten.