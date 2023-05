Na 62 zeges eindigt imposante reeks voor voetbalsters FC Barcelona

Een 1-1 gelijkspel op woensdagavond bij Sevilla. Voor de stand in de Spaanse voetbalcompetitie maakte het niet veel uit, de vrouwen van FC Barcelona werden namelijk eind april al voor de vierde keer op rij kampioen van Spanje.

Maar toch zullen ze balen in Catalonië, want het gelijkspel betekent het einde van een imposante reeks. Tot woensdagavond had Barça al 62 competitiewedstrijden op rij gewonnen. En met indrukwekkende doelcijfers. In die 62 duels scoorde de ploeg maar liefst 297 keer en kreeg het maar 22 doelpunten tegen.

De laatste keer dat Barcelona een competitiewedstrijd niet wist te winnen was op 1 juni 2021. Atlético Madrid, met Merel van Dongen op de bank, was toen met 4-3 te sterk. Lieke Martens stond toen nog onder contract bij Barça, maar kwam niet in actie tegen Atlético.

Crnogorcevic redt punt

Het had zelfs niet veel gescheeld of Barcelona had een nederlaag moeten slikken tegen Sevilla. Cristina Martín-Prieto opende in de 53ste minuut de score voor de thuisploeg toen ze plots geheel vrij voor keeper Esther Sullastres opdook.

Pas in de 80ste minuut wist Barcelona zelf het net te vinden. De Zwitserse Ana-Maria Crnogorcevic schoot na een corner van dichtbij raak voor de 1-1. Het bleek het enige Catalaanse doelpunt ondanks 24 schoten en 84 procent balbezit.

Niet nog een perfect seizoen

Het gelijkspel en daarmee het afbreken van de reeks van 62 gewonnen wedstrijden betekent ook dat Barcelona niet voor het tweede jaar op rij een perfect seizoen beleeft. Vorig jaar werd de ploeg kampioen door alle dertig wedstrijden te winnen, met nog twee duels te gaan staat de ploeg nu op 27 zeges en een gelijkspel.

Hoewel de imposante reeks ten einde is, zullen ze daar in Barcelona niet heel rouwig om zijn. Daar is de blik vooral gericht op zaterdag 3 juni, wanneer in het Philips Stadion in Eindhoven Wolfsburg wacht in de finale van de Champions League.