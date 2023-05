Polling, Van Dijke en Van 't End naar achtste finales WK judo, Smink uitgeschakeld

Kim Polling en Sanne van Dijke hebben zich geplaatst voor de achtste finales op de WK judo in Qatar. Beide Nederlanders komen uit in de klasse tot 70 kilogram. Polling versloeg eerst de Australische Aoife Coughlan met een ippon, daarna was ze sterk voor de Marokkaanse Assmaa Niang. Wederom met een ippon. Sanne van Dijke had maar één wedstrijd nodig om zich te kwalificeren voor de achtste finales. Dankzij een bye mocht ze de eerste ronde overslaan. In de tweede ronde was ze te sterk voor de Sloveense Anka Pogacnik, die te veel strafpunten kreeg (shido) en daardoor verloor. In de achtste finales neemt Polling het op tegen de Kroatische Barbara Matic en Van Dijke komt uit tegen de Duitse Giovanna Scoccimarro. Mannen Bij de mannen is Noël van 't End ook doorgestoten naar de achtste finales. In de klasse tot 90 kilogram versloeg de Nederlander Dzjachongir Madzjidov uit Tadzjikistan, die te veel strafpunten kreeg.

Van 't End won een ronde eerder de wedstrijd tegen de Slowaak Peter Zilka middels een waza-ari. De beslissing van zijn wedstrijd viel in de verlenging (golden score). De Nederlander neemt in het in de achtste finales op tegen de Belg Sami Chouchi.

WK Judo bij de NOS De WK judo in Doha zijn zondag 7 mei begonnen en duren tot en met zondag 14 mei. Samenvattingen van de Nederlandse deelnemers zijn dagelijks te zien op NOS.nl, de NOS-app en in de Sportjournaals op televisie.

Smink uitgeschakeld Jesper Smink werd uitgeschakeld in de tweede ronde. In dezelfde klasse als Van 't End was Robert Florentino uit de Dominicaanse Republiek met een ippon te sterk. Smink versloeg eerder op de dag met een waza-ari de Fransman Alexis Mathieu. Smink vertelde na afloop dat hij ooit een keer op de Spelen in actie wil komen, maar dat dit een moeilijke missie is omdat Van 't End ook in zijn klasse uitkomt en ook goed presteert. Nederland vaardigt maar één judoka per gewichtsklasse af. "Daar heb ik het wel lastig mee", zei Smink na de uitschakeling in Doha.