Polling met een ippon naar tweede ronde WK judo, Smink strandt in die ronde

Bij de mannen is Jesper Smink uitgeschakeld in de tweede ronde. In de klasse tot 90 kilogram was Robert Florentino uit de Dominicaanse Republiek met een ippon te sterk. Smink versloeg eerder op de dag met een waza-ari de Fransman Alexis Mathieu.

Sanne van Dijke komt uit in dezelfde klasse als Polling, maar heeft voor de eerste ronde een bye en was dus al geplaatst voor de tweede ronde. Daarin komt ze uit tegen de de Sloveense Anka Pogacnik.

Kim Polling heeft haar eerste partij op de WK judo in Qatar gewonnen en heeft zich hierdoor gekwalificeerd voor de tweede ronde. In de klasse tot 70 kilogram versloeg ze de Australische Aoife Coughlan met een ippon.

De WK judo in Doha zijn zondag 7 mei begonnen en duren tot en met zondag 14 mei. Samenvattingen van de Nederlandse deelnemers zijn dagelijks te zien op NOS.nl, de NOS-app en in de Sportjournaals op televisie.

In dezelfde klasse neemt Noël van 't End het in de tweede ronde op tegen Dzjachongir Madzjidov uit Tadzjikistan.

