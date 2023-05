Kracht West Ham ligt op het middenveld, de kansen voor AZ liggen achterin

Met West Ham United treft AZ vanavond in de halve finales van de Conference League zeker geen grote onbekende, maar voor de gemiddelde voetbalvolger zal het toch geen sinecure zijn om het basiselftal van de Hammers op te noemen. Het is geen Manchester City, Arsenal, Liverpool of Manchester United. Afgelopen zondag won de ploeg van de Schotse coach David Moyes met 1-0 van Erik ten Hags United en zette daarmee een grote stap richting lijfsbehoud in de Premier League. West Ham staat nu vijftiende in de Premier League. We stellen het team voor. Aanvoerder Rice steelt harten De motor van het team is aanvoerder Declan Rice. De nu 24-jarige controlerende middenvelder stapte tien jaar geleden over van de jeugd van Chelsea naar West Ham. Rice werd geboren in Londen, maar heeft Ierse grootouders. Daardoor kon hij ook voor Ierland spelen, wat ook gebeurde.

Declan Rice, de nieuwe ster van West Ham - ANP

In 2019 besloot hij te switchen naar Engeland, waardoor hij later uit kon komen op het EK van 2021 en 2022. Rice is niet alleen op het veld de meest waardevolle speler van West Ham, maar ook financieel. De Engelse top zit achter hem aan en volgens Sky Sports moeten potentiële kopers 138 miljoen euro voor hem neerleggen. Zijn contract loopt door tot 2024, met een optie voor nog een seizoen. Even ter vergelijking: 138 miljoen euro is het viervoudige van de volledige AZ-begroting voor dit seizoen. Rice gaat viraal Afgelopen weekend liet Rice zich van zijn vriendelijkste kant zien. Na het duel met United bracht hij een jonge fan in extase door hem zijn shirt te geven, hoewel Rice dat eigenlijk aan Marcus Rashford had beloofd. Het onderstaande filmpje van het moment ging viraal.

Rice heeft op het middenveld gezelschap van Braziliaans international Lucas Paquetá. Afgelopen zomer maakte West Ham 43 miljoen euro aan Olympique Lyonnais over om de aanvallende middenvelder over te nemen en dat bedrag kan via bonussen oplopen tot 62 miljoen euro. De ex-speler van Flamengo en AC Milan, vaak vergeleken met zijn illustere landgenoot Kaka, kende wat aanpassingsproblemen in Engeland, maar lijkt zijn draai te hebben gevonden. Aanjager Tegen Manchester United was de 25-jarige Paquetá een van de aanjagers van het team. Met verder Tsjechisch international Tomás Soucek in de gelederen wordt duidelijk dat de kracht van West Ham op het middenveld ligt.

West Ham United-AZ bij de NOS De eerste wedstrijd tussen West Ham United en AZ in de halve finales van de Conference League begint donderdag om 21.00 uur in Londen. Het duel is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app (waar ook de reacties na afloop te zien zijn) en via een integraal verslag op NPO Radio 1. Een samenvatting is rond 00.18 uur te zien op NPO 1.

Voor AZ liggen er kansen in de defensie van de Engelsen. Trainer David Moyes heeft dit seizoen vaak gewisseld daar. Vorig seizoen boekte hij succes met ervaren spelers als Angelo Ogbonna (34), Aaron Cresswell (33) en Vladimír Coufal (30). Maar deze spelers doorstaan op fysiek vlak ook de tand des tijds niet. Met spelers zoals Nayef Aguerd (27) en Kurt Zouma (28) - die vorig jaar nog vervolgd werd voor het mishandelen van een kat - probeerde de oefenmeester een nieuwe defensie neer te zetten. De resultaten vielen tegen en Moyes greep toch weer terug naar Ogbonna. Hij vormt nu samen het centrale duo met Aguerd, die een goede indruk achter liet op het WK met Marokko, maar geblesseerd afhaakte na de achtste finale tegen Spanje.

In de zomer werd de 26-jarige Thilo Kehrer aangetrokken. De rechtervleugelverdediger kwam voor een bedrag van 16 miljoen euro over van Paris Saint-Germain. De Duitser speelde bijna alles voor de winterstop, maar staat er in de tweede seizoenshelft regelmatig naast. Voorhoede Ook op aanvallend vlak maakt West Ham nog geen fantastische indruk. En dat terwijl er met spits Gianluca Scamacca, die voor ongeveer 40 miljoen euro werd overgenomen van Sassuolo, nog flink is geïnvesteerd. Ooit ontstond er veel ophef rond Scamacca, toen PSV hem als jeugdspeler wegplukte bij AS Roma. In Eindhoven brak de lange aanvaller echter nooit door, waarna hij ook bij PEC Zwolle vooral bankzitter was en in acht eredivisieduels niet tot scoren kwam. Diezelfde Scamacca, 24 jaar inmiddels, is nu dus een fortuin waard als Italiaans international. De spits scoorde zowel in de Premier League als de Conference League drie keer, waarna hij in januari uitviel met een knieblessure. Topscorer Michail Antonio (33) - twaalf doelpunten gemaakt in alle competities - staat in de punt van de aanval. In de kwartfinale tegen KAA Gent (4-1) maakte de sterke voorhoedespeler, die al sinds 2015 bij West Ham speelt, twee goals.

Lucas Paquetá en Michail Antonio vieren doelpunt - ProShots