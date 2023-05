Meer luchtvaartpassagiers, maar Schiphol nog niet op niveau voor corona

Op Schiphol na hebben bijna alle Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal van dit jaar meer passagiers verwerkt dan vóór de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de eerste drie maanden van dit jaar reisden ruim 14 miljoen passagiers via de vijf grootste vliegvelden: Schiphol, Eindhoven, Maastricht Aachen, Rotterdam The Hague en Groningen Eelde.

Het overgrote deel, ruim 12 miljoen, vloog via Schiphol. Toch zit de luchthaven volgens het CBS nog niet op het niveau van het eerste kwartaal van 2019. Eindhoven, Rotterdam en Maastricht Aachen verwerkten voor het eerst wel meer passagiers dan vóór de coronapandemie.

Flinke stijging

In vergelijking met het eerste kwartaal van afgelopen jaar reisden er bijna 40 procent meer passagiers via de nationale luchthavens.

Bij Maastricht Aachen Airport was de stijging ten opzichte van 2019 het opvallendst: daar was volgens het CBS sprake van een ruime verdubbeling.

Rotterdam The Hague verwerkte volgens het statistiekbureau bijna 30 procent meer passagiers en Eindhoven Airport had 7 procent meer reizigers. Groningen Airport Eelde en Schiphol blijven achter, via die laatste luchthaven reisden ruim 20 procent minder mensen.

Bijna al het vrachtverkeer via Schiphol

Er werd meer gevlogen, maar de vliegtuigen zaten nog net niet zo vol als in 2019. Het CBS berekende dat er een gemiddelde bezettingsgraad was van 76 procent: van elke 100 stoelen waren er 76 bezet. Dat was vier jaar geleden nog 2 procent hoger.

Ook bij het vrachtvervoer via de twee beschikbare luchthavens, Maastricht en Schiphol, was een afname te zien. Bij Maastricht viel iets meer dan de helft van het vrachtvervoer weg in vergelijking met vorig jaar.

Schiphol verloor een kleiner aandeel: 9 procent. Net als bij passagiers wordt ook het grootste deel van dit vervoer uitgevoerd door Schiphol.