Einde immigratiestop leidt tot hoop en chaos aan zuidgrens VS

Amerikaanse grenssteden zetten zich schrap voor de komst van naar schatting 150.000 migranten aan de grens met Mexico. Vandaag vervalt 'Title 42', een noodmaatregel waardoor immigranten tijdens de coronapandemie geen asiel konden aanvragen. Er komt een strenger immigratiebeleid voor in de plaats, maar dat wisten de migranten die gevaarlijke routes aflegden om bij de grens te komen, nog niet. President Biden heeft 1500 militairen naar de grens gestuurd om de autoriteiten te ondersteunen.



Het vervallen van Title 42 en het nieuwe strengere immigratiebeleid leidden ertoe dat veel migranten op de laatste dag nog een poging waagden:

Vandaag vervalt 'Title 42', een noodmaatregel waardoor immigranten in de VS tijdens de coronapandemie geen asiel konden aanvragen. Daarvoor komt een strenger immigratiebeleid in de plaats. - NOS

Alejandro Mayorkas, de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken, roept de migranten op om het niet te proberen om niet de grens over te steken. "Luister niet naar de leugens van smokkelaars. Wie geen asiel aanvraagt volgens de regels, zal versneld worden teruggestuurd." 2,8 miljoen asielaanvragen President Trump zette Title 42 in 2020 in, aan het begin van de coronacrisis. De weinig gebruikte gezondheidsmaatregel uit 1944 is bedoeld om verspreiding van infectieziekten tegen te gaan. Onder de regel kon de immigratiedienst migranten direct terugsturen zonder dat ze asiel mochten aanvragen. Mensen die illegaal Amerika binnenkomen riskeren normaal gesproken een uitzetting van minstens vijf jaar. Onder Title 42 werd dit niet gehandhaafd. Dat maakte het aantrekkelijk voor migranten om meerdere keren een poging te doen. Sinds de invoering werd de maatregel bijna 2,8 miljoen keer ingezet om migranten weg te sturen. De duizenden migranten die zich nu hebben verzameld aan de grens zitten vooral in Mexicaanse grenssteden zoals Ciudad Juárez. Volgens de gouverneur van de Mexicaanse staat Chihuahua zijn er naar schatting zo'n 35.000 mensen naar de grensregio getrokken.

Migranten bivakkeren bij de grens - NOS

In El Paso loopt het aantal migranten al maanden hard op. Er is sinds 1 mei een noodtoestand van kracht. Opvangcentra, kerken en scholen zitten overvol. Mensen wachten er hun proces af, maar er is niet genoeg plek voor iedereen. Veel mensen slapen noodgedwongen op straat en leven onder slechte omstandigheden. Er zijn weinig toiletten en er zijn grote voedsel- en watertekorten. Rafael Garcia is pastoor van de Sacred Heart Church. De kerk zit overvol. Hij vindt dat de vooral lokale gemeenschap getroffen wordt door het falende systeem. Amerikanen moeten volgens hem bewuster moeten worden van de problemen die spelen in de grenssteden. "Migranten vragen geen asiel aan in El Paso. Ze vragen asiel aan in de Verenigde Staten."

De inzet van Title 42 werd fel bekritiseerd omdat de Republikein Trump tegen immigratie is. Het verminderen van de immigratie was een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes, die hij kon waar\maken door de inzet van de noodmaatregel. Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot de wetgeving onder de regering-Biden te verlengen. De Democratische president had de maatregel vorig jaar al willen intrekken, maar er klonk veel protest vanuit Republikeinse staten. De CDC, het Amerikaanse RIVM, zei onlangs dat het coronavirus niet langer een gevaar vormt voor de volksgezondheid. Daarmee verviel ook de onderbouwing achter Title 42.