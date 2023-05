Verdubbeling betaalachterstanden door dure energie, prijsplafond biedt hoop

Het aantal mensen met een betalingsachterstand bij energiebedrijven is verdubbeld de eerste drie maanden van dit jaar. Volgens branchevereniging Energie-Nederland heeft de stijging vooral te maken met de hoge energieprijzen.

Er waren al langer zorgen dat de hoge energieprijzen zouden leiden tot betalingsproblemen. Veel mensen betalen maandelijks een te laag termijnbedrag voor hun energie, waardoor ze aan het einde van het jaar fors moeten bijbetalen. Een deel van de aflopende jaarafrekeningen viel het eerste kwartaal van dit jaar bij mensen op de deurmat.

Wie die rekening niet kon voldoen, liep een betalingsachterstand op. Doordat de energieprijzen eind vorig jaar zo hoog waren, gold dat dit keer dus voor twee keer zo veel mensen als het jaar daarvoor. De openstaande bedragen stegen bij verschillende leveranciers tussen de 20 en 50 procent. Het aantal aanmaningen groeide met meer dan 30 procent.

Prijsplafond

De verwachting van Energie-Nederland is wel dat het aantal mensen met een betalingsachterstand weer zal afnemen door het prijsplafond en het Tijdelijk Noodfonds Energie. Maar doordat de betalingsachterstanden deels zijn ontstaan voor deze hulpmaatregelen, zal het effect pas volgend kwartaal in de cijfers terug te zien zijn, denkt de branchevereniging.

"Het kan voor mensen al gauw in de honderden euro's lopen als je nu een jaarafrekening hebt gekregen waarvoor voor een groot deel nog geen prijsplafond gold," bevestigt voorzitter Cora van Nieuwenhuizen. "Afhankelijk van de grootte van je gezin of hoe goed je huis geïsoleerd is, kan dat behoorlijk in de papieren lopen."

'Energiecrisis niet voorbij'

De energieprijzen en tarieven dalen inmiddels ook al weer een tijdje, maar dat neemt de zorgen van Van Nieuwenhuizen nog niet weg. "De ergste pieken zijn ervanaf, maar de prijzen zijn nog steeds veel hoger dan we een aantal jaren geleden gewend waren."

Daarbij is het volgens haar ook niet zeker dat de prijzen blijven dalen. "Niemand weet hoe de energieprijzen zich de komende tijd gaan ontwikkelen. Als de economie in China weer aantrekt bijvoorbeeld krijgen we weer meer competitie voor LNG en dat is ook prijsopdrijvend. De energiecrisis is nog niet voorbij."