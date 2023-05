Wekdienst 11/5: Eindexamens in hele land van start • VN-mensenrechtenraad vergadert over Sudan

Goedemorgen! Vandaag begint het centraal schriftelijk eindexamen voor een deel van het vmbo, de havo en het vwo en de VN-mensenrechtenraad vergadert over de situatie in Sudan.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag gaan de schriftelijke eindexamens in het hele land van start. Het is voor het eerst sinds de coronacrisis dat er geen versoepelingen meer gelden zoals extra herkansingen. Dat betekent ook dat de eindexamenklachtenlijn van scholierenorganisatie LAKS open gaat.

De VN-mensenrechtenraad komt bijeen in spoedzitting over de impact van het geweld van de laatste weken in Sudan. De mensenrechten staan daar flink onder druk door het geweld, de grote vluchtelingenstroom en dreigende voedseltekorten.

Commissies van het Europese Parlement stemmen vandaag over regels die het veilig moeten maken om kunstmatige-intelligentiesystemen op de Europese markt te brengen.

Wat heb je gemist?

Peru wil Joran van der Sloot uitleveren aan de Verenigde Staten. Van der Sloot wordt in de VS verdacht van afpersing en fraude. Momenteel zit Van der Sloot in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor een andere zaak: de moord op de 21-jarige Peruaanse student Stephany Flores. Die moord gebeurde vijf jaar na de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway.

Aanklagers in de VS willen Van der Sloot vervolgen omdat hij Holloways familie 250.000 dollar vroeg voor informatie over waar de studente begraven was. Hij kan daar 25 jaar voor krijgen.

Ander nieuws uit de nacht: