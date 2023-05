Rus na sterk begin toch onderuit, geblesseerde Griekspoor haakt af in Rome

Arantxa Rus heeft in de eerste ronde van het sterk bezette graveltoernooi in Rome niet voor een verrassing kunnen zorgen. De nummer 107 van de wereld moest haar meerdere erkennen in thuisspeelster Camila Giorgi, die zeventig plaatsen hoger staat: 6-4, 2-6, 3-6.

Giorgi had hun twee eerdere partijen op de tour gewonnen, maar Rus had de Italiaanse wel twee keer op de ITF-tour (het tweede niveau) verslagen. Rus kreeg in set twee de eerste kans op een break, maar miste die en Giorgi won daarna ook zes van de zeven volgende games.

Rus was niet uitgeteld en knokte zich in de derde set weer langszij. Een break in de zesde game kon ze echter niet meer repareren. Rus was via de kwalificaties tot het hoofdtoernooi doorgedrongen, na vlotte zeges op Despina Papamichail en Elsa Jacquemot.