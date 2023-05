Zorgen bij start van de eindexamens: 'Ik ga het niet halen'

Voor ruim 137.000 leerlingen beginnen vandaag de spannendste dagen van hun middelbareschoolperiode: de centrale eindexamens gaan van start. Scholieren van het vmbo basis- en kader begonnen daar een maand geleden al mee, nu komen daar de scholieren van het vmbo theoretische- en gemengde leerweg, de havo en het vwo bij.

Of ze gaan slagen, betwijfelen sommige scholieren. Zo vertelt Imane van 17 aan NOS Stories dat de kans voor haar minder groot is om het te gaan halen. "Nog lang niet alle stof is behandeld, terwijl ik al wel nu examen moet doen. Ik ben gewoon niet goed voorbereid."

Lize van 18 zit daar ook mee. "Docenten praten je wel moed in en zeggen dat het goedkomt. Maar ik denk alleen maar, dat geldt niet voor mij. Ik ben bang dat ik het niet ga halen."

Achterstanden

Ook het LAKS, dat opkomt voor de belangen van scholieren, maakt zich zorgen. "Sinds december horen wij al geluiden van leerlingen die bang zijn dat ze hun diploma niet gaan halen", zegt Rafke Hagenaars, persvoorlichter van de LAKS-eindexamenklachtenlijn.

"Het is voor ons opmerkelijk dat wij dit nu al van scholieren te horen krijgen. Op basis van de klachten die wij binnenkrijgen zouden wij zeker niet verbaasd zijn als het slagingspercentage lager gaat uitvallen."

De gesprekken die ze voeren, gaan onder andere over de achterstanden die scholieren hebben opgelopen. "Dan gaat het bijvoorbeeld over wiskunde en geven ze aan dat er geen docenten zijn waarbij ze terechtkunnen", zegt Hagenaars. Dat heeft volgens haar te maken met het docententekort. "Eerst hadden ze te maken met corona en alles wat daarbij kwam kijken, maar het tekort aan leraren speelt ook nog steeds."