Met wisselend gemoed judoën Polling en Van Dijke om WK-medaille en Parijs

Nederland heeft met Kim Polling en Sanne van Dijke twee giganten in de judoklasse tot 70 kilogram. Toch zal maar een van de twee bij de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs in actie komen. Nederland mag immers maar één deelnemer per gewichtsklasse afvaardigen. Vandaag staan beide judoka's op de mat in Qatar, waar ze jagen op een WK-medaille en een stap willen zetten richting Parijs. Polling, recent moeder geworden, bereidde zich op een roze wolk voor op het toernooi, terwijl Van Dijke het mentaal juist wat moeilijker heeft. Tegenstanders Van Dijke (27) heeft voor de eerste ronde in Doha een bye. In de tweede ronde komt ze uit tegen de winnaar van de partij tussen Anka Pogacnik en Idelannis Gomez Feria. Polling (32) neemt het in de eerste ronde op tegen de Australische Aoife Coughlan.

Kim Polling, recent moeder geworden, en Sanne van Dijke komen in dezelfde gewichtsklasse uit op het WK in Qatar. - NOS

Presteren op de WK is met het oog op de Spelen in Parijs belangrijker dan ooit. De reglementen rondom de selectie voor de Spelen zijn aangepast. En dat is een goede zaak, vertelt Polling met haar baby Aurora op haar arm. Zij baalde toen Van Dijke vier jaar geleden boven haar werd verkozen voor de Spelen in Tokio. Dat leverde destijds veel spanning en moeilijkheden op. "Ik heb er heel erg achteraan gezeten dat het veranderd zou worden. De procedure is nu objectief en dat is heel fijn. Ik ben vorige keer om subjectieve redenen niet geselecteerd en dat was natuurlijk moeilijk te verkroppen." Frustratie is weg Maar de frustratie van toen, over die gemiste Spelen, is ver weg. Haar relaas over de 'subjectieve' procedure van vier jaar geleden, onderbreekt ze zelf. Daar wil ze niet in blijven hangen. Want Polling heeft nooit beter in haar vel gezeten dan nu. Na een periode van herstel na de zwangerschap keerde ze terug op de mat. In februari pakte ze brons bij de Grand Slam in Parijs.

WK judo bij de NOS De WK judo in Doha is zondag 7 mei begonnen en duurt tot en met zondag 14 mei. Samenvattingen van de Nederlandse deelnemers zijn dagelijks te zien op NOS.nl en in de Sportjournaals en NOS-app.

In Qatar is een medaille winnen voor Polling bijna noodzaak. Van Dijke pakte vorig jaar namelijk een WK-plak, een groot voordeel in de jacht op de Spelen. Maar toch, een verstikkende druk voelt Polling zéker niet. "Ik denk dat ik goed genoeg ben om hier een medaille te pakken. Maar als het hier niet lukt, dan niet. Ik ben vooral superblij met deze kleine. Het is makkelijker relativeren nu. Of ik olympisch kampioen word of niet: ik ben zó gelukkig. Ik kan niet gelukkiger worden. Hier kan geen medaille tegenop." Angstklachten Pollings tegenstander Van Dijke staat er uitstekend voor. Die WK-medaille van vorig jaar heeft ze al in de tas en ook fysiek gezien voelt ze zich uitstekend. Ze heeft alle vertrouwen in het WK in Qatar. En dat terwijl ze het de laatste tijd best moeilijk heeft gehad. "Fysiek ben ik goed, mentaal op sportief gebied ook", zegt Van Dijke. Maar na een korte stilte vertelt ze dat het buiten de sport soms minder gaat. "Ik zit de laatste tijd wel met angstklachten, daar struggle ik wel mee." Beelden van een sportief gebaar bij de vorige WK van Sanne van Dijke gingen in oktober de wereld over. Ze droeg haar geblesseerde tegenstander van de tatami. Het leverde haar luid applaus op. Van Dijke pakte in de hoofdstad van Oezbekistan brons.

Sanne van Dijke verovert in Tasjkent brons in de klasse tot 70 kilogram na opgave van haar geblesserd geraakte tegenstandster, die ze eigenhandig van de tatami draagt. - NOS