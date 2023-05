Peru levert Joran van der Sloot uit aan VS

De Peruaanse regering heeft een bevel uitgevaardigd dat de tijdelijke uitlevering van Joran van der Sloot aan de Verenigde Staten mogelijk maakt. Van der Sloot wordt in de VS verdacht van afpersing en fraude.

De aanklachten vloeien voort uit de zaak rond de verdwijning van Natalee Holloway. De Amerikaanse student raakte in 2005 vermist op Aruba. Ze werd het laatst gezien bij het verlaten van een bar samen met Van der Sloot. Haar lichaam werd nooit gevonden en de Nederlander werd niet vervolgd.

Momenteel zit Van der Sloot in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor een andere zaak: de moord op de 21-jarige Peruaanse student Stephany Flores. Die moord gebeurde vijf jaar na de verdwijning van Holloway.

25.000 dollar

Aanklagers in de VS willen Van der Sloot vervolgen voor het accepteren van 25.000 dollar in contanten van de familie van Natalee Holloway. Die betaalde dat nadat de Nederlander om 250.000 dollar had gevraagd in ruil voor informatie over de locatie het lichaam van Holloway. Van der Sloot gebruikte het geld volgens de aanklagers om girale fraude te plegen. Hij kan voor afpersing in de Verenigde Staten 25 jaar cel krijgen.

Een verdrag tussen Peru en de VS maakt het mogelijk dat een verdachte tijdelijk wordt uitgeleverd om terecht te staan in het andere land. Daarbij geldt wel dat de gevangene terug wordt gebracht na afloop van de gerechtelijke procedure.

De moeder van Natalee, Beth Holloway, kwam na het nieuws van de tijdelijke uitlevering met een verklaring. "We krijgen eindelijk gerechtigheid voor Natalee", schrijft ze.