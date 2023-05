Opnieuw leider Islamitische Jihad gedood bij luchtaanval op Gaza

Bij een Israëlische luchtaanval op de Gazastrook is opnieuw een commandant van de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad gedood. Dat heeft het Israëlische leger laten weten. Ook een tweede persoon kwam om bij de aanval.

Een gevechtsvliegtuig viel een appartement aan op de vijfde verdieping van een gebouw in het zuiden van de Gazastrook. De omgekomen commandant van de Islamitische Jihad was volgens Israël Ali Hassan Muhammad Ghali. Hij zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de productie van raketten in Gaza. Eerder deze week kwamen bij nachtelijke aanvallen van Israël al drie leiders van Islamitische Jihad om.

Er vinden aanvallen over en weer plaats sinds de dood van een Palestijnse hongerstaker, vorige week dinsdag. Khader Adnan bezweek na 87 dagen zonder eten uit protest tegen zijn detentie.

460 raketten

Woensdag werden vanuit de Gazastrook meer dan 460 raketten afgevuurd op Israël. De meeste werden door luchtafweergeschut onschadelijk gemaakt. Het Israëlische leger heeft inmiddels meer dan 130 doelen in Gaza aangevallen. Het zijn de zwaarste aanvallen in negen maanden. Volgens Palestijnse bronnen zijn er deze week zeker 24 mensen gedood door de Israëlische aanvallen.

In het zuiden van Israël zijn scholen gesloten en gelden er beperkingen voor grote bijeenkomsten vanwege de raketaanvallen vanuit Gaza. Die maatregelen blijven zeker tot vrijdag van kracht. Bewoners kregen het advies in de buurt van schuilkelders te blijven.