Ook KLM Cityhopper moet deze zomer beperkt aantal vluchten schrappen

Ook luchtvaartmaatschappij KLM moet deze zomer een aantal vluchten schrappen. Het gaat om vluchten van KLM Cityhopper, de naam waaronder KLM naar bestemmingen binnen Europa vliegt, zegt KLM tegen De Telegraaf.

Om welke vluchten het gaat is nog niet bekend. De geschrapte vluchten staan over enkele maanden op het vertrekschema. KLM denkt alle klanten om te kunnen boeken als dat nodig is.

KLM moet de vluchten schrappen omdat er problemen zijn met de motoren van enkele nieuwe toestellen. Daardoor kunnen die niet worden ingezet. Om de uitgevallen toestellen op te vangen worden andere toestellen langer geleaset. Volgens KLM is de veiligheid niet in gevaar. De luchtvaartmaatschappij overlegt met vliegtuigbouwer Embraer om de technische problemen op te lossen.

Afgelopen tijd moest KLM-dochter Transavia ook al meerdere vluchten schrappen. De maatschappij had last van pech met een aantal vliegtuigen. Doordat er weinig onderdelen beschikbaar zijn, moesten enkele vliegtuigen langer aan de grond blijven voor gepland onderhoud.