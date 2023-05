Statement tegen misbruik in filmindustrie: Franse actrice stopt met acteren

De Franse actrice Adèle Haenel bekend van de film Portrait de la jeune fille en feu, stopt met acteren uit protest tegen het uitsluiten van vrouwen die zich uitspreken over seksuele misstanden in de filmwereld.

In een brief aan het Franse cultuurweekblad Telerama, zei Haenel dat ze "de algemene zelfingenomenheid in onze industrie ten opzichte van seksueel misbruikers aan de kaak wilde stellen". Ze noemt haar carrièrestop een politiek statement.

Haenel ontving verschillende onderscheidingen. Zo werd ze zeven keer genomineerd voor een César, waarvan ze er twee won. De Césars zijn de belangrijkste filmprijzen in Frankrijk.

In 2019 beschuldigde Haenel de Franse filmregisseur Christophe Ruggia van aanranding. Volgens Haenel gebeurde dit toen ze als tiener met hem samenwerkte. Haenel schreef in haar brief dat de filmwereld faalt in het aanpakken van seksueel misbruikers in de industrie.

Roman Polanski

Toen de voor verkrachting van een minderjarige veroordeelde filmregisseur Roman Polanski een César won in 2020, verliet ze met een aantal actrices uit protest de zaal. De regisseur was dat jaar genomineerd voor twaalf prijzen. Polanski misbruikte eind jaren 70 een 13-jarig meisje in de Verenigde Staten. Hij bekende schuld, zat zes weken vast en kwam toen op borgtocht vrij.

Na het boycotten van Polanski bij de Césars in 2020 verscheen Haenel niet meer op het witte doek.