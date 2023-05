Schade door extreem weer vorig jaar op recordhoogte

Veruit de meeste schade wordt dus veroorzaakt door stormen. "Voor een deel is dat normaal in ons klimaat", zegt Weurding. "Maar we zien ook hevige regenval in met name de zomers en hagelbuien die veel schade kunnen veroorzaken. En dat met die stormen opgeteld geeft toch een ander schadebeeld door de jaren heen." Het Verbond van Verzekeraars hoopt met de schademonitor te bereiken dat er meer bewustzijn komt.

Weersextremen kosten de samenleving steeds meer geld, waarschuwt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. "We zien een stijgende lijn door de jaren heen, maar we zien ook dat de pieken steeds hoger gaan worden. En dat grillige verloop samen met die trendmatige stijging geeft aan dat het klimaat aan het veranderen is en dat de schade daardoor gaat toenemen."

Tot vorig jaar was de schade door extreem weer het hoogst in 2016, vooral door een hagelbui in Noord-Brabant. De overstromingen in Limburg in 2021 leidden tot 210 miljoen euro schade.

De schade door extreem weer is vorig jaar flink gestegen en bereikte zelfs een recordhoogte. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. In 2022 werd een bedrag van ruim 886 miljoen euro uitgekeerd, zo blijkt uit de zogenoemde Klimaatschademonitor van de verzekeraars. Daarin wordt sinds 2007 de schade bijgehouden als gevolg van bliksem, hagel, neerslag, overstromingen, vorst en stormen.

Als mensen zich beter voorbereiden op extreem weer, kan dat schade voorkomen. Eerder dit jaar meldde de Wereld Meteorologische Organisatie dat preventie kan leiden tot dertig procent minder schade. Zo kunnen mensen er op tijd voor zorgen dat spullen worden vastgezet, ramen worden gesloten en auto's worden verplaatst om te voorkomen dat ze worden geraakt door omvallende bomen.

Weurding ziet daarnaast ook een taak voor de overheid. "Dan hebben we het vooral over aanpassing van de omgeving aan het extremere weer, adaptatie. Daarbij moet je denken aan de manier van bouwen, de infrastructuur en ook zorgen dat de riolering genoeg capaciteit heeft om meer water af te voeren. Maar ook: wáár gaan we bouwen." Bouwen in de uiterwaarden bijvoorbeeld kan misschien technisch wel. "Maar je moet ook op de langere termijn kijken: is dat wel verstandig en kunnen we dat wel verzekerbaar houden."

Verzekeringspremies

Als weersextremen in de toekomst steeds verder toenemen, blijven ook verzekeringspremies niet buiten schot, verwachten de verzekeraars. "Als de schade gaat stijgen, en we weten die schade onvoldoende te beperken, dan denk ik dat het onontkoombaar is dat ook de premies in de toekomst gaan stijgen", zegt Weurding. Ook om schade verzekerbaar te houden is betere preventie belangrijk.

"We zien het wereldwijd, we zien het Europees. Het is dus niet bijzonder wat er in Nederland gebeurt. Wat wij willen bereiken met de publicatie van deze monitor, is de bewustwording versterken, zodat iedereen er nog meer mee aan de gang gaat."