Inter neemt voorschot op Champions League-finale met zege op stadgenoot Milan

Internazionale heeft in halve finales van de Champions League een stevige tik uitgedeeld aan stadgenoot AC Milan. Het uitduel met de machteloos ogende rivaal, waarmee het de thuishaven in de Noord-Italiaanse stad deelt, werd dankzij twee vroege doelpunten met 2-0 gewonnen. Volgende week dinsdag volgt de return tussen beide ploegen die ook in de Serie A met elkaar in de clinch liggen in de strijd om een Champions League-ticket voor na de zomer. Inter staat achter landskampioen Napoli, Juventus en Lazio op de vierde plaats, op de voet gevolgd door AC Milan. Beide grootmachten uit Milaan stonden - inclusief een duel om de Italiaanse Supercup - dit seizoen al drie keer eerder tegenover elkaar: na de 3-2 competitiezege van Milan in september had Internazionale begin dit jaar twee keer aan het langste eind getrokken. Dat laatste gevoegd bij recente zeges op Juventus, Lazio en AS Roma had de gasten het nodige zelfvertrouwen verschaft voor 236ste stadsderby. Dumfries in basis En dat bleek ook al snel in het voor beide ploegen zo vertrouwde Stadio Giuseppe Meazza. Inter, met Oranje-international Denzel Dumfries en voormalig Ajax-doelman André Onana in de basis, greep de Rossoneri meteen bij de keel en beleefde een droomstart met twee snelle treffers.

Edin Dzeko zet Internazionale op voorsprong - EPA

In de achtste minuut volleerde de 37-jarige Edin Dzeko bijna achteloos een hoekschop van Hakan Calhanoglu in de bovenhoek. Drie minuten later hielp een slim overstapje van Lautaro Martínez ploeggenoot Henrikh Mkhitaryan aan een vrije doortocht richting doelman Mike Maignan, die machteloos stond op de inzet van de inmiddels ook al 34-jarige Armeniër: 0-2. Het had nog erger gekund voor Milan, dat in 1963 als eerste Italiaanse club de belangrijkste Europese clubtrofee veroverde en dat kunststukje nog zes keer herhaalde, als niet de paal een wegdraaiend schot van Calhanoglu had gekeerd. Nog in dezelfde aanval trof Mkhitaryan de benen van Maignan. Strafschop teruggedraaid Milan, dat het moest stellen zonder de geblesseerde Rafael Leão die in de kwartfinaleduels met Napoli (1-0 en 1-1) beide assists voor zijn rekening had genomen en ook nog eens middenvelder Ismaël Bennacer al vroeg in de wedstrijd zag uitvallen, wist daar in de eerste helft helemaal niets tegenover te stellen. Het mocht zelfs de handen dichtknijpen toen na bestudering van de beelden een strafschop voor Inter - Simon Kjaer zou Martínez hebben aangetikt - werd teruggedraaid.

Brahim Diaz probeert het namens AC Milan - Getty