Mishandelde man op station Bijlmer zou daarvoor minderjarige aangerand hebben

De man die vrijdag door een groep jongeren op station Bijlmer Arena is mishandeld en op het spoor geduwd, zou net daarvoor een minderjarige jongen aangerand hebben. Hij zou hem ongevraagd op zijn mond hebben gezoend. Daarna heeft de jongen meegedaan aan de mishandeling. Inmiddels is er aangifte van aanranding gedaan tegen de man, meldt het Parool.

Bij de mishandeling van vrijdagavond zijn zeven minderjarige verdachten aangehouden. Ten minste drie van hen hebben verklaard dat voor de vechtpartij "een blanke man" een jongen die net zestien was, aangerand zou hebben.

Verklaringen

Een van de jongens zegt in een verklaring dat de man mogelijk onder invloed was van alcohol of drugs: "Hij had bloeddoorlopen ogen en deed heel gek." De jongen werd door het slachtoffer gezoend op de mond en zou daarna twee vrienden te hulp hebben geroepen. Vervolgens spraken ze de man aan op zijn gedrag. Toen hij daarop de jongen weer aanraakte, viel een van hen de man aan, waarna het escaleerde.

Volgens Richard Sussenbach, de advocaat van de 16-jarige jongen die onder meer verdacht wordt van poging tot doodslag, bevestigen camerabeelden dat de jongens in gesprek gingen met de man, voor het escaleerde. Het is nog niet duidelijk of de zoen ook op camerabeelden te zien is.

Ooggetuige

Als de man na de vechtpartij op het spoor geduwd is, steekt hij de rails over en klimt aan de overkant op het perron. Daar wordt hij opgevangen door een treinreiziger. Die is inmiddels door de politie gehoord als getuige.

Het vermeende slachtoffer sprak volgens hem geen Nederlands en nauwelijks Engels. Toen de getuige aanbood de politie te bellen, zou de man gezegd hebben "No, no, no police". "Dat is ontzettend vreemd als je net in elkaar geslagen bent.", zegt Sussenbach tegen de NOS.

Het vermeende slachtoffer heeft zich ondanks herhaaldelijke oproepen nog niet gemeld. "Meerdere jongens die erbij waren, bevestigen het verhaal van mijn cliënt", gaat Sussenbach verder. "Het is vreemd dat de man niets meer van zich laat horen."

Een woordvoerder van de politie in Amsterdam zegt tegen de NOS nog geen uitspraken te willen doen over de aantijgingen. De advocaat wil verklaringen van getuigen horen. "Ik neem aan dat de politie nog onderzoek doet en getuigen zoekt. Er is meer aan de mishandeling voorafgegaan dan tot nu toe bekend was."