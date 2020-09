Handbalsters moesten elkaar maanden missen: 'Ik was echt verdrietig'

Negen maanden na wereldtitel zijn handbalsters weer samen - NOS

Op sportcentrum Papendal zijn de handbalvrouwen deze week voor het eerst weer samen sinds hun sensationele wereldtitel in december. Normaliter vallen de meiden elkaar in de armen. Dat mag nu niet vanwege het coronavirus. "Dat is heel gek, maar qua sfeer is het verder niet anders. Onderling is alles meteen weer goed", zegt Lois Abbingh, negen maanden geleden verantwoordelijk voor de winnende treffer in de WK-finale. "Dat is iets om nooit te vergeten, het blijft een mooi moment. Straks bij het EK is goud ook het doel. Wie het best met het ontbreken van wedstrijdritme en de korte voorbereiding kan omgaan, wordt kampioen."

Samenvatting: handbalsters veroveren wereldtitel in bloedstollende finale - NOS

Estavana Polman revalideert van een zware kruisbandblessure, maar was ook op Papendal. "Ik ben heel blij dat ik hier toevallig ben, heerlijk om weer met de meiden te kletsen. Je voelde echt: we zijn er weer." Toewerken naar EK in december Oranje is bij elkaar ter voorbereiding op het EK in december in Noorwegen en Denemarken. Deze week zijn er twee oefenwedstrijden in en tegen Duitsland, op donderdag en zondag. "Het was verschrikkelijk zonder de meiden", zegt bondscoach Emmanuel Mayonnade. "Ik was echt verdrietig. Nu ben ik denk ik de meest blije van de groep. We kunnen weer trainen, al is daar weinig tijd voor. Het belangrijkste is dat we weer samen zijn."

Lois Abbingh - NOS

In maart kwam een EK-kwalificatiewedstrijd te vervallen en de Olympische Spelen werden verplaatst naar volgend jaar. Daarop werd het contract van Mayonnade ook met een jaar verlengd. Roep om terugkeer Groot in Oranje De Fransman mist deze week en tijdens het EK de langdurig geblesseerde Polman en Delaila Amega, twee belangrijke krachten voor hem. Is topspeelster Nycke Groot niet over te halen tot een terugkeer in Oranje? "De laatste keer dat ik haar sprak, was ze er niet klaar voor. Ze weet dat de deur altijd open staat. Wanneer het laatste contact met haar was? Dat was twee maanden geleden", aldus Mayonnade.

Nycke Groot in 2018 tijdens een wedstrijd van Oranje - EPA