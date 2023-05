Google experimenteert met nieuwe zoekmachine, met 'generatieve' AI

Daarnaast geeft het niet standaard antwoord op vragen in de nieuwe vorm, maar alleen als het systeem denkt dat het relevant is. Op gezondheidsvragen en vragen over financiën komen sowieso alleen traditionele antwoorden. En het mag geen persoonlijkheid hebben: geen antwoorden vanuit de ik-vorm.

De zoekgigant doet het rustig aan met deze grote verandering. Gebruikers moeten er voorlopig voor kiezen om mee te doen aan dit experiment en moeten in de VS wonen. Maar uiteindelijk moet het voor iedereen die Google gebruikt beschikbaar komen.

Eerst in VS

Daarbij wordt er gelinkt naar een aantal websites, daarin zit als het ware het 'bewijs' dat de inhoud klopt, legde Google aan techsite The Verge uit. Het heeft daarnaast een kenmerk van een chatbot: je kunt ook vervolgvragen stellen. Maar dan wel in een jasje van Google. Het lijkt daarmee minder op de conversatie-modus zoals ChatGPT en Microsoft Bing die wel hebben. En, het blijft Google, ook in deze versie van de zoekmachine zitten advertenties.

Hoewel Google inmiddels bestaat uit heel veel verschillende diensten, blijft de zoekmachine een onmisbaar onderdeel. Al is het alleen maar omdat die jaarlijks honderden miljarden advertentiedollars oplevert. Het is een stukje extreem waardevol digitaal vastgoed.

Google heeft het startsein gegeven voor misschien wel de belangrijkste inhaalslag en verandering in de geschiedenis van het bedrijf. Hoewel het zichzelf al jaren een 'AI-first' bedrijf noemt, moet dat nu meer dan ooit duidelijk worden voor gebruikers. Met als belangrijkste wapenfeit: een nieuwe manier van zoeken. De concurrentie - met Microsoft en OpenAI voorop - is groot.

Een dienst die vandaag ook aandacht kreeg, was Google Foto's. Daarin kun je straks foto's bewerken alsof je in Photoshop bezig bent. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld, was een foto waarop een kleuter ballonnen vastheeft, alleen niet alle ballonnen zijn zichtbaar. Met een nieuwe bewerkings-optie wordt dat alsnog mogelijk.

Een andere belangrijke boodschap van Google was dat AI als een rode draad door allerlei diensten loopt. Het bedrijf kondigde eerder al aan dat generatieve AI ook wordt geïntegreerd in de kantoor-apps van het bedrijf en concurreert ook op dat vlak met Microsoft.

De inhaalslag waar Google mee bezig is, is heel belangrijk voor het bedrijf. Hoewel het bedrijf toonaangevend is op het gebied van onderzoek naar kunstmatige intelligentie, lukte het na de lancering van ChatGPT niet direct om de wereld ervan te overtuigen hier een leidende rol in te kunnen spelen. Zeker omdat het bedrijf blunderde tijdens de lancering van chatbot Bard. Ook kwam Bard slecht uit de verf in een vergelijking met Bing en ChatGPT.

In de demonstraties die Google gaf aan The Verge en The Washington Post, was de nieuwe experimentele zoekmachine op kleine foutjes te betrappen. Zo had het een mening over zangeres Adele en maakte het fouten in een recept om chocoladekoekjes te maken.