Mogelijk een basisbankrekening voor door bank geweigerde sekswerkers

Beroepsgroepen die veel betalingen in contanten ontvangen, kunnen zelden aangeven waar het geld vandaan komt en worden daarom door een bank geweigerd. De Nederlandsche Bank (DNB) becijferde eerder dat in 2021 banken 2700 keer een klant weigerden.

In 2021 bleek uit onderzoek van KRO-NCRV-programma Pointer dat sekswerkers en exploitanten bij vrijwel geen enkele Nederlandse bank een hypotheek of zakelijke rekening kunnen krijgen. Banken zijn bang dat ze dan uitbuiting en mensenhandel faciliteren. Het programma bekeek de acceptatiecriteria en voorwaarden van veertien banken.

Nederlandse banken onderzoeken of er een basisbankrekening kan komen voor bedrijven die eerder geweigerd zijn voor een zakelijke bankrekening. Een basisbankrekening bestaat sinds 2001 en is bedoeld voor mensen die geen gewone bankrekening kunnen openen.

Mensen die geen gewone betaalrekening kunnen openen kunnen een basisbankrekening krijgen. Banken en hulpverleningsinstanties hebben in 2001 afgesproken dat iedereen in Nederland ouder dan 18 jaar met een bekend verblijfadres een betaalrekening moet kunnen openen. Zo wordt voorkomen dat mensen maatschappelijk worden buitengesloten. Met een basisrekening kunnen dezelfde betalingen gedaan worden als met een gewone betaalrekening. Mensen met een basisbankrekening kunnen alleen niet roodstaan, geen gebruik maken van een creditcard of een spaarrekening openen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) verwacht in juli een eerste voorstel in samenwerking met Betaalvereniging Nederland klaar te hebben. Klanten die betrokken zijn geweest bij financiële criminaliteit of zich hebben laten gebruiken voor witwaspraktijken komen niet in aanmerking voor een basisrekening.